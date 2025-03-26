¡Ö¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î¤ò¤á¤É¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï1¤Ä¤Î¸«¼±¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¹ñÌ±¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬180±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢ËÜÍè¤Î²ÝÀÇ³Û¤Ë25.1±ß¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀÇÀ©¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁáµÞ¤ÊÇÑ»ß¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤À¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î3ÅÞ´´»öÄ¹¶¨µÄ¤Ç¡ØÇÑ»ß¤¹