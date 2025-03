BANDAI SPIRITSは4月1日より、バンダイナムコグループの「ガンダムプロジェクト」とともに展開する大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA」を、グランフロント大阪にて開催する。『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』では、大阪・関西万博の民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に関する展示、新作アニメ『機動戦士Gundam』に関する展示のほか、限定アイテムを