Íñ¤ò»º¤ó¤À¼±ÊÌÈÖ¹æ£±£±£¶¤Î¥È¥­¡£¡ÊÆ°²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÜÀÎÓ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÜÀÎÓ3·î26Æü¡ÛÃæ¹ñð¡À¾¾ÊÜÀÎÓ»Ô²£»³¶è¤Î¥È¥­¿Í¹©ÈË¿£¡¦ÌîÀ¸²½ÊüÄ»´ðÃÏ¤Ç19Æü¡¢¼±ÊÌÈÖ¹æ116¤Î»ó¤¬º£Ç¯½é¤á¤Æ»ºÍñ¤·¤¿¡£¤Õ²½¤ÏÌó1¥«·î¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±´ðÃÏ¤Ï¾ÊÆâºÇËÌ¤Î¥È¥­À¸Â©ÃÏ¤Ç¡¢ËèÇ¯2¡Á6·î¤¬ÈË¿£´ü¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤Õ²½¤Þ¤Ç¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê´Ñ»¡ÀßÈ÷¤ò»È¤¤¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤ò24»þ´ÖÂÖÀª¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¡£¥È¥­¤Ï¡ÖÅìÊý¤ÎÊõÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´õ