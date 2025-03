稲葉浩志(B'z)とStevie Salasによるユニット「INABA/SALAS」が8年ぶりに開催しているライブツアー『INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodbye Only Hello-』の仙台公演(26日/SENDAI GIGS)が、強風による交通機関への影響で延期されることが発表された。【動画】そして羽ばたく…ウルトラソウル!紅白で熱唱するB'z映像公式サイトで「本日3月26日(水)に開催を予定しておりました『INABA/SALAS TOUR 2025 -Never Goodby