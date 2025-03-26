ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾åÍç¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ï¡¢Íç¤Ã¤¹¤«¡©¡×¡È¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Á´³«¡ÉÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Âç¸¶Í¥ÇµÂç¸¶¤Ï¡Ö2025calendar¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Ä¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹!!¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¾åÍç¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢Á´³«¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÏÂçÃÀ¤Ë¶»¸µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Ï¡¢