½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌîÅÄÀ»»Ò»á¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¡¦¿¿µ±¤¯¤ó¤¬Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ò½¤Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¿¿µ±¤¯¤ó¤¬Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ò½¤Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖºòÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¹âÇ®¤ÇÌó1¥ö·î¶á¤¯¼«Âð¤ÇÅÀÅ©À¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£³Ø´ü¤Ï³§¶Ð¾Þ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅ´Êì¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÂÖÅÙ¤Ð¤«¤ê¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÄ©Àï ¥Ñ¥Ñ¤Î¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎý½¬Ãæ¡Á¡×¤È¿¿µ±¤¯¤ó¤Î