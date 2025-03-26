¾å±Û»Ô¤Ç26Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç87ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê87¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï26Æü¸áÁ°9»þ20Ê¬º¢¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤Ç50Âå¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À­¤ÎÆ¬Éô¤ò¶â¤Å¤Á¤Ç1²ó²¥ÂÇ¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÈÃË¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤¬¼«¤é¡ÖÆ¬Éô¤ò¶â¤Å¤Á¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡£Æ¬¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï±¦Æ¬Éô¤ò1²ó²¥¤é¤ì½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡È