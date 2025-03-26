²¬»³¸©¶µ°Ñ¤ÎÀâÌÀ²ñ³Þ²¬»Ô½½°ìÈÖÄ®25ÆüÌë ²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï³Þ²¬¹©¶È¤È³Þ²¬¡¢³Þ²¬¾¦¶È¤Î3¤Ä¤Î¹â¹»¤òÅý¹ç¤·¤Æ¿·¤·¤¤¹â¹»¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤ò25ÆüÌë¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³Þ²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤éÌó60¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿·×²è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³Þ²¬¹©¶È¤ò³Þ²¬¹â¹»¡¢³Þ²¬¾¦¶È¤ÈÅý¹ç¤·¤Æ¿·¤·¤¤¹â¹»¤ò¤Ä¤¯¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ ¿·¤·¤¤¹â¹»¤Î³«¹»»þ´ü¤äÀßÃÖ