´Ú¹ñ¡¦ÆîÅìÉô¤Ç»³²Ð»ö¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¡¢Áà½Ä»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Ç26Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢»³²Ð»ö¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¡¢Áà½Ä»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç21Æü°Ê¹ß¡¢ÆîÅìÉô¤òÃæ¿´¤ËÆ±»þÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë»³²Ð»ö¤Ï¶¯É÷¤ä´¥Áç¤Î±Æ¶Á¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25ÆüÌë°Ê¹ß¡¢ÈòÆñÃæ¤Ë²Ð»ö¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë14¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ