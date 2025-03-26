¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëK-POP¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¡ØÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÏÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¡ØNewJeans¡Ù¤È¡ØJO1¡Ù¡¢¿·¿Í¾Þ¤Ë¡ØILLIT¡Ù¡¢ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤Ë¡ØLE SSERAFIM¡Ù¤È£´ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼õ¾Þ¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤âÁ°½Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØTWICE¡Ù¤È¡ØTOMORROW X TOGETHER¡Ù¤é¤¬½Ð¾ì¤·¡¢K-POP³¦¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔÂç¡ª¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä¡ÄK-POP¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯