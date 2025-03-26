¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£¶Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡££°¡½£±¤Î£²²ó£²»àÆóÎÝ¡££±£²£µ¥­¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Ãæ´Ö¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö²¿¤È¤«°ìÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£