Isetan Shinjuku store has a wide selection of memorable gifts. Among them, we have highly selected "gift sweets" that combine Japanese tradition and modern skills. Sweets that are beautiful to look at and have a taste that makes use of Japanese ingredients are perfect as gifts for loved ones. We will introduce 4 sweets recommended by Isetan Shinjuku store.Natural ingredients and traditional tastes
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