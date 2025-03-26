ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î´óÉÕ¶â¤Ê¤É¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä»¼èÃÏ¸¡¤Ï26Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤Ç·ÏÎó¶É¡ÖÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷¡×¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë¤ÎÅÄÂ¼¾»¹¨¸µ¶ÉÄ¹¡Ê55¡Ë¤òºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯9·î¤Ë·×3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´óÉÕ¶â·×Ìó10Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ¶â·×Ìó469Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼è¸©·Ù¤¬ºòÇ¯7·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£