25Æü¡¢·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº´±¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú·§ËÜ»ÔÅÅ»ö¸Î¡Û±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬¸½¾ìÆþ¤ê¡ÖÍ½ÃÇ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×»ö¸Î¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ø µ­¼Ô¡Ö±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬º£¡¢¸½¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤­¤Î¤¦È¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¢¨26Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬º¢ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ï25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§