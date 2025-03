任天堂は2025年内にNintendo Switchの後継機となる「Nintendo Switch 2」を発売予定です。このNintendo Switch 2は2025年6月に発売されるとゲーム関連メディアのInsider Gamingが報じています。Nintendo Switch 2 Will Have a 3-Phase Launch Plan For Its Games - Insider Gaminghttps://insider-gaming.com/nintendo-switch-2-launch-plans/Nintendo Switch 2 Reportedly Launching Sometime In Junehttps://kotaku.com/switch-2