「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム」 (C)PLEDIS ENTERTAINMENT / HYBE JAPAN. All Rights Reserved. 世界的人気を誇るSEVENTEENが世界14都市30公演で約103万人超を動員した最新ワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」から2024年12月5日に行われた東京ドーム公演の模様が、TBSチャンネル1で3月30日(日)にテレビ初独占放送される。■初披露となった「MAESTRO -Japanese ver.-」など日本の