ºî²È¤Î¶åÃÊÍý¹¾¤µ¤ó¤¬¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¼¹É®¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»¨»ïºî²È¤Î¶åÃÊÍý¹¾¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¡Ö95¡ó¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ç½ñ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤¿¤¦Ã»ÊÔ¾®Àâ¤ò25ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö¹­¹ð¡×¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¶åÃÊ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Î³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖÅìµþÅÔÆ±¾ðÅã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÂÎ¤Î5¡ó¤¯¤é¤¤¤ÏÀ¸À®AI¤ÎÊ¸¾Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»ï¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¹­¹ð²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤¬°ÍÍê¤·¤¿¡£¡Ö±Æ¤Î±«¡×¤ÈÂê¤·¤¿¾®Àâ¤Ï·×3¥Ú¡¼¥¸¡¢AI¤Î¡Ö»ä¡×¤¬¿Í´Ö¤Î