ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö&nd by rom&nd(¥¢¥ó¥É¥Ð¥¤¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¿·¥é¥¤¥ó¡ÖGreige(¥°¥ì¡¼¥¸¥å)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬3·î28Æü¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¿·¥é¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÇØ·Ê¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö&nd by rom&nd(¥¢¥ó¥É¥Ð¥¤¥í¥à¥¢¥ó¥É)¡×¤«¤éÂç¿Í½÷À­¸þ¤±¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö