ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±Ë¡¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤òÍýÍ³¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤¬½¡¶µË¡¿Í¤Î²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û3Ç¯Á°¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¢£¶µÃÄÂ¦¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤Ë¡ÖÂ¨»þ¹³¹ð¡×¤ØÅìµþÃÏºÛ¤«¤é¡Ö²ò»¶Ì¿Îá¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶µÃÄ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÂåÍý¿ÍÊ¡ËÜ½¤ÌéÊÛ¸î»Î¡Ö¡ÊQ.¹³¹ð¤Ï¡©¡Ë¤¹¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ÊQ.·èÄê¤ò¼õ