¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡ËJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë25¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¿·¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Ì¿¿¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼Ì¿¿ºî²È¤ÎDavid Sims¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥à¥º¡Ë»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤ÏGorden von Steiner¡Ê¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥Ê¡¼¡Ë´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë25¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÆ°¤­¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶