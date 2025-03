NVIDIAが、GeForce RTX 30〜50シリーズのGPUで動作し、音声やテキストプロンプトによる入力でゲームの最適化やパフォーマンスのモニタリング、周辺機器の操作が可能なAIアシスタント「Project G-Assist(G-Assist)」の実験的機能を公開しました。Project G-Assist: An AI Assistant For GeForce RTX AI PCs, Is Available Now In NVIDIA App | GeForce News | NVIDIAhttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/g-assist-ai-compani