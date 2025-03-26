USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.277.7710.327.71 1MO9.397.3510.067.16 3MO9.787.0810.137.24 6MO9.797.1210.097.42 9MO9.777.1910.057.61 1YR9.677.2310.027.70 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.349.966.29 1MO10.009.176.42 3MO10.319.256.61 6MO10.3