3·î11Æü¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Á¡¢±Ç²è¡Ø²ÐÂð¤Î¿Í¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÍËÆü¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£µýÇ¯76¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ï»Ò¶¡¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤·¤À¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÅÙ¤À¤±·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ç19Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤³¤ÈÇë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¡£¤¤¤·¤À¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¡Ç