¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëµÜÃæÈÕ»Á¡Ê¤Ð¤ó¤µ¤ó¡Ë²ñ¤¬25ÆüÌë¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Î¡ÖË­ÌÀÅÂ¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢µÜÃæÈÕ»Á²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ÄÂ²Êý¤äÎ¾¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÃæÈÕ»Á¤Ç¤Ï½é¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤¬¡ÖÊ¿Éþ¡×¤ËÎáÏÂÎ®¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤Ï´¿·Þ¤Î¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø¼°