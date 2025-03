【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■J-HOPEの単独ツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in MEXICO CITY』で撮影された新曲「MONA LISA」 J-HOPEは24日23時、BTS公式YouTubeチャンネルに新曲「MONA LISA」の公演実況映像を公開した。 この映像は23~24日、メキシコシティ「パラシオ・デ・ロス・デポルテス (PALACIO DE LOS DEPORTES)」で行われたJ-HOPEの単独ツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’