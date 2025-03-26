¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿Íºà¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÈÌ³À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJOB FREAK¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯2·î28Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¢¥¤¥Ó¥¹¡ÖJOB FREAK¡× Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯2·î28ÆüÎÁ¶â¡§·î³Û¡¿25,000±ß¡Á(Ç¯´Ö·ÀÌó) ¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢¿Íºà¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶ÈÌ³À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJOB FREAK¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯2·î28Æü¤«¤é³«»Ï¡£(*) Æ±¼ÒÄ´¤Ù ¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡öµá¿ÍÉ¼¤Î°ì¸µ´É