26Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á150±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ56Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á150±ß16¡Á17Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï67Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á161±ß92¡Á97Á¬¡£ÊÆ¹ñ¤Î3·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤­¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤¿±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È