ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢2025Ç¯3·î26Æü¡¢¥µ¥¯¥é¡Ê¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¡Ë¤Î³«²Ö¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿Ç¯¡Ê3·î24Æü¡Ë¤è¤ê2ÆüÃÙ¤¯¡¢ºòÇ¯¡Ê3·î30Æü¡Ë¤è¤ê4ÆüÁá¤¤³«²Ö¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ ÀÅ²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö»þ´ü¤Îµ­Ï¿¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÀÅ²¬¤Ç¤Î³«²Ö¤ÎÁá¤¤¡¦ÃÙ¤¤µ­Ï¿¡× Åý·×³«»ÏÇ¯:1953Ç¯ ½ç°Ì Áá¤¤µ­Ï¿ ÃÙ¤¤µ­Ï¿ Âè1°Ì 3·î15Æü¡Ê2022Ç¯¡Ë 4·î6Æü¡Ê1984