ÅìµþÅÔ¿´¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤Æ3·î¤Ë3²óÌÜ¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤ÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ»ËÜÌÚ¤ÎÍÍ»ÒÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ41Ê¬¤Ë25¡î¤ËÅþÃ£¤·¡¢3·î3²óÌÜ¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë3²ó²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï150Ç¯¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤·¡¢¶å½£¤Ç¤Ï30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£3·î¤À¤«¤é¤ÈÌýÃÇ¤»¤º¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ