26Æü(¿å)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£27Æü(ÌÚ)¤Î¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤ÏÅìÆüËÜ¤Ç»Ä¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤Ç¤Ï¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£26Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²«º½¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤«¤éÆüËÜ³¤¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¡¢»Í¹ñ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇ»ÅÙ¤¬¤ä¤ä¹â¤á¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£26Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤ÇÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤½¤¦¤Ç