¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï25Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢AÁÈ¤Î¼ó°Ì¥¤¥é¥ó¤¬2°Ì¤Î¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¤È2¡½2¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Æ4Âç²ñÏ¢Â³7ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ20¤È¤·¤Æ3°Ì¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤È¤Ï7º¹¤Ç¡¢2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÆ±ÁÈ2°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£BÁÈ¤Ï¼ó°Ì¤Î´Ú¹ñ¤¬¥è¥ë¥À¥ó¤È1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ16¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë