Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¸áÁ°8»þ53Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾4ÃúÌÜ11ÈÖÉÕ¶á¤Ë·úÊª²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£