²ñ·×¸¡ºº±¡¤Î±¡Ä¹¤ò19ÆüÉÕ¤ÇÂà´±¤·¤¿ÅÄÃæÌïÀ¸»á¡Ê65¡Ë¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£·Ð±Ä³Ø¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼»á¤Î¶µ¤¨»Ò¡£Ì±´Ö¤Ç¤Î7²ó¤ÎÅ¾¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¸¡ºº´±¤Ë¤Ê¤ê¡¢24Ç¯1·î¤«¤é±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¡£Ç¤´üÃæ¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ÈÍ½È÷Èñ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¸¡ºº±¡¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¤É¤ì¤â¹ñÌ±¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¡£´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²ñ·×¸¡ºº±¡¤Î±¡Ä¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÅÄÃæÌïÀ¸