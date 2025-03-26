25Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3Ëü8000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë²¼Íî¤·¡¢½ªÃÍ¤ÏÁ°¤ÎÆü¤è¤ê172±ß¹â¤¤3Ëü7780±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê°æ½Ð¿¿¸ã»á¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÂÐ¾Ý¹ñ¹Ê¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì»þ500±ß¾å¾º¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ü³°¤¹¤ëÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËËÇ°×¹õ»ú¤Î¹ñ¤È¤«¡¢µ¬ÌÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ±Æ¶Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹ñ¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹