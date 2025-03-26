¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¡¢»þ¤Ë¤Ï¥­¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¸«¤¨¤Æ¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¥¿¥¤¥Û¤·¤Á¤ã¤¦¤¾♡¡×¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¸¶¤¬¤ª¤ê¤µ¤ó ¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹»þÂå¡ÖÂáÊá¤·¤Æ¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¡Ä±ýÇ¯¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¤µ¤ß¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¡£·Ù»¡Ä£¤Ï21Æü¡¢·Ù»¡´±¤Ë»Ùµë¤¹¤ëÀ©Éþ¤Îµ¬Â§¤ò¸«Ä¾¤·¡¢½÷À­·Ù»¡´±¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò2024Ç¯ÅÙ¤ÇÇÑ»ß¤·¡¢¥º¥Ü¥ó¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À­·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤È¥º¥Ü¥ó¤Î2¼ïÎà¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë