Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6303¹âÃÍ0.6325°ÂÃÍ0.6279 0.6372¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6348Äñ¹³2 0.6326Äñ¹³1 0.6302¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6280»Ù»ý1 0.6256»Ù»ý2 0.6234¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5733¹âÃÍ0.5751°ÂÃÍ0.5711 0.5792¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5772Äñ¹³2 0.5752Äñ¹³1 0.5732¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5712»Ù»ý1 0.5692»Ù»ý2 0.5672