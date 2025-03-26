ÄÌ²ßÊÌÃ»´ü¥È¥ì¥ó¥É°ìÍ÷ 1.¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 2.¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 3.¥Ý¥ó¥É¡ã¢¬¡ä 4.¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ã¢¬¡ä 5.¹ë¥É¥ë¡ã¢­¡ä 6.±ß¡ã¢­¡ä 7.¥æー¥í¡ã¢­¡ä 8.NZ¥É¥ë¡ã¢­¡ä 3·î26Æü8»þ14Ê¬»þÅÀ