SUGIZO (LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS / SHAG)が3月23日(日)、東京・EX THEATER ROPPONGIにて、ソロライヴ<SUGIZO GIG 2025 REMEMBER, WHERE IS YOUR SUPER LOVE?>を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆SUGIZO 画像ゲストに迎えたのは、手越祐也、MORRIE (DEAD END / CREATURE CREATURE / GODLAND)、ミヤ(MUCC / Petit Brabancon)、Watusi (COLDFEET)という、ジャンルで括ることが到底不可能