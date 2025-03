アクション映画史を変えた『ジョン・ウィック』シリーズの最新作『バレリーナ:The World of John Wick』(原題:From the World of John Wick: Ballerina)が、今年8月に日本公開。この度、新たな復讐の伝説が始まる特報が解禁!超絶アクション捉えた場面写真も解禁となった。【関連記事】『バレリーナ:The World of John Wick』2025年月、日本公開決定! お馴染みのキャラや、“あの男”も帰ってくる!『ジョン・ウィッ