¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥ãー¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡£ÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥­¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¿¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÂÐ·è¥·ー¥ó¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ÊÆ¤ÎÆ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥¹¥¯¡¿¥­¥ó¥°¥Ô¥óÌò¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¤¬ÅÐ¾ì¡£NetflixÈÇ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë