¡Ú¹ë½£¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡¦·î¼¡¡Ë¡Ê2·î¡Ë09:30 Í½ÁÛ2.5%Á°²ó2.5%¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ) ¡ÚÆüËÜ¡Û ·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë14:00 Í½ÁÛ108.0Á°²ó108.0¡Ê·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô) Í½ÁÛ116.2Á°²ó116.2¡Ê·Êµ¤°ìÃ×»Ø¿ô) ¡Ú±Ñ¹ñ¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê2·î¡Ë16:00 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.9%Á°²ó3.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ3.6%Á°²ó3.7%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ) ¾®ÇäÊª²Á»Ø