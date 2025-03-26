¡ã03·î25Æü¤Î½ÐÍè¹âÁý²ÃÎ¨£²£°ÌÃÊÁ¡ä ½ç°Ì (ÌÃÊÁ¥³ー¥É)ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | ½ÐÍè¹â | Á°Æü½ÐÍè¹â ] 01 (2087) ÇÀÃæ£Î£Ñ£±£È Åì¾ÚETF [ 2,478.5 | 80,150 | 20 ] 02 (295A) £Ï£î£å¥µ¥¦¥¸ Åì¾ÚETF [ 9,895.0 | 6,004 | 2 ] 03 (7681) ¥ì¥ª¥¯¥é¥ó Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É [ 956.0 | 179,100 | 200 ] 04 (7769) ¥ê¥º