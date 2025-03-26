¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î10Æü¡Á16Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¡¦Âçºå·÷¡ÊÂçºåÉÜ¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌAQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë2°ÌPixel 8a(au)¡ÊGoogle¡Ë3°Ìmoto g64 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë4°Ìarrows We2 FCG02¡ÊFCNT¡Ë4°ÌAQUOS wish4 SH-52E¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë6°ÌAQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë7°ÌGalaxy A25 5G