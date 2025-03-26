¤È¤­¤Ë¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼è¤ë¸ÀÆ°¤¬Áê¼ê¤Îº¤ÏÇ¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤òº¤¤é¤»¤ëNG¸ÀÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤»¤ºÈãÉ¾¤Ð¤«¤ê¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Áê°ãÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤­¤Ï¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤è¤ê¤âÍý²ò¤ËÅØ¤á¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡Û°Õ¸«¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤ÏÈò¤±¡¢¶¦¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¹Í¤¨¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê