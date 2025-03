@onefiveのミュージックカード&配信EP「more than kawaii」が、本日3月26日にリリースされた。今作には、2024年12月31日 台湾・台南で開催された<2025台南好young跨年晚會>にて披露された「らいあーらいあー」やTikTokでも話題を呼んでいる「KAWAII KAIWAI」の先行配信曲に加え、「知らんぷり」と「Sit Down Please(お座りなさい)」の言葉遊びを用いた新曲「Sit Down Please」、新しいパーティーアンセム曲である「開心