¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£¸Æü¢¦£²²óÀï±ºÏÂ¼Â£¸¡½£²Åì³¤Âç»¥ËÚ¡Ê£²£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë£±²óÀï¤Ç£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Åì³¤Âç»¥ËÚ¤Ï£²¡½£¸¤Ç±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£±£µÇ¯°ÊÍè¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡££²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦º½ÅÄº¸Á²¡Ê¤µ¤¼¤ó¡ËÅê¼ê¤¬¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡££±²óÀï¤ÏÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤¬¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ìð¿á¡¢¹â¶¶¤Îº¸±¦ÆóËç´ÇÈÄ¤ò»È¤ï¤º¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡££±²ó¤òÂÇ¼Ô£³