¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°5¡§25¡Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤«¤éÊüÁ÷32Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£3·î31Æü¤«¤é¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡È8»þÂæ¡É¤Ë³ÈÂç¤·¡¢8»þ14Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤À¤¹¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢SUPER BEAVER¤¬¿·¶Ê¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¤Î´é¡ª¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¡õ°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡õÀ¸ÅÄÎµÀ»¥¢¥ÊSUPER BEAVER¤Ï¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊVo