25Æü¤Ë¿·¤¿¤ËµÜºê»Ô¤Ç¤â»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Ç¤Ï±ê¤¬½»ÂðÃÏ¤Ø¤ÈÇ³¤¨°Ü¤êÈòÆñ»Ø¼¨¤ÎÂÐ¾Ý¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ç¤Ï25Æü¡¢²Ð¤¬½»Âð¤Þ¤ÇÇ³¤¨¹­¤¬¤êÁÒ¸Ë¤â´Þ¤á9Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¸©¤Î¾ÃËÉ¤â±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢26Æü¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï¡¢º£¼£»Ô¤¬3056À¤ÂÓ5988¿Í¤ÈÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¹­¤²¡¢À¾¾ò»Ô¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È7400¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£²¬»³»Ô¤Î