¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©Î©³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤¬4·î¤«¤éµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÈÓÄÍ½ð¤Ï¡¢²ÅÊæÁí¹ç¹â¡Ê·ËÀîÄ®ÅÚ»Õ¡Ë¤È²ÅÊæ¹â¡ÊÈÓÄÍ»Ô½áÌî¡Ë¤ÎÆþ³ØÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ÇÃåÍÑ¤ÎÉ¬Í×À­¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£µÁÌ³²½¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¡£³Æ¹»¤Ï¹»Â§¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ò¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤Îµö²Ä¾ò·ï¤È¤¹¤ë¤è¤¦Äê¤á¤ë¡£À¸ÅÌ¤ÎÈ¾¿ô¤¬¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤È¤¤¤¦²ÅÊæÁí¹ç¹â¤Ï18Æü¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£½ð°÷