¿¹ÎÓ¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹½»Ì±ÃÄÂÎ¡Ö±ó²ìÀî¸»Î®¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©²ÅËã»ÔÀô²ÏÆâ¤Ç¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Ê¤É¤ÎÉÄ100ËÜ¤ò¿¢¼ù¤·¤¿¡£Å¬ÃÏ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¿¢¼ù¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1997Ç¯¡¢±ó²ìÀî¤Î¸»Î®¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëµì²ÅÊæÄ®¡Ê²ÅËã»Ô¡Ë¤Î½»Ì±¤¬È¯Â­¤µ¤»¡¢³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥­¤È¤¤¤Ã¤¿¿ËÍÕ¼ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¬¤ò¿¼¤¯Ä¥¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢À¸¤ò°é¤à¹­ÍÕ¼ù¤Ë¤è¤ë¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¿¢¼ù¤ä²¼Áð´¢¤ê¡¢»ùÆ¸¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼